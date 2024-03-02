وبحسب ما نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية فقد قال وزير الأمن إنه"إذ تم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين قبل شهر رمضان فسيكون ذلك عارا".

بن غفير قال إنه "إذا كان الغرض من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تخفيف اكتظاظ السجون فإن الأولى إطلاق سراح اليهود من اللصوص ومخالفي الضرائب"، وليس من وصفهم بالإرهابيين، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف في برنامج لقاء الصحافة المذاعة على القنة 12 الإسرائيلية: "ألوم على نتنياهو، فهو يرتكب خطأ كبير، وإعطاء الفلسطينيين صورة النصر".

وزير الأمن الإسرائيلي علق على تقدم المفاوضات بشان صفقة تبادل الأسرى: "رئيس الوزراء يعرف ما هي خطوطي الحمراء، بهذا الشكل نحن نعطيهم مكافأة، لماذا لم يدخل الجيش الإسرائيلي رفح حتى الآن؟، يجب أن نجعلهم يتوسلوا إلينا".

وبحسب ما أفاد موقع معاريف فقد قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل تؤيد وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح الرهائن، وهم الآن ينتظرون رد قيادة حماس.