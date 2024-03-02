ووافق المشرعون على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي في 26 فبراير، مما أزال العقبة الأخيرة أمام الخطوة التاريخية التي اتخذتها البلاد، بعدما استمر حيادها خلال الحربين العالميتين والحرب الباردة.

وأنهى تصويت المجر شهورا من التأخير لاستكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد، وجاء في أعقاب زيارة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، وقع خلالها البلدان على صفقة أسلحة.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضغوطا من الشركاء في الحلف للموافقة على عضوية السويد.

وأمام رئيس المجر الآن ما يصل إلى 5 أيام لإصدار التشريع.

وتخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز من أجل قدر أكبر من الأمان داخل منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022.