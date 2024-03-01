وقال الجيش الإسرائيلي: "قصفنا بالطائرات والمدفعية بنية تحتية ومبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في بلدة راميا".

وتم رصد عدد من العناصر وهم يغادرون أحد المباني العسكرية، وهاجمتهم طائرة وقتلتهم بعد فترة وجيزة.

وأشارت موفدة سكاي نيوز عربية نقلا عن مصادر حزب الله إلى مقتل 4 من عناصر الحزب في الضربة الإسرائيلية.

وتأتي الضربة الإسرائيلية بعد يوم من ضربة مشابهة، تمت على منزل لأحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني، في منطقة بانياس في سوريا.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بمقتل رضا زارعي أحد مستشاري الحرس الثوري بالقصف الإسرائيلي على بانياس غربي سوريا.

وأفاد المرصد السوري باستهداف ثلاثِ قياداتٍ إيرانية في منطقة بانياس الساحلية شمال غربي سوريا.

وبحسب المرصد فإن ضربة بانياس استهدفت منزلا كانت تستخدمه الميليشيات الإيرانية، فيما أشارت مصادر محلية إلى سماع ثلاثة انفجارات عنيفة سببت حالة من الذعر في أوساط السكان نتيجة أصواتها العنيفة.