وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحا نوويا مضادا للأقمار الاصطناعية ليتم نشره في الفضاء، لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء، كما نفت موسكو المزاعم الأميركية بشكل قاطع.

وفي وقت سابق، أعلن بوتين تحديث 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مشيرا إلى أن القوات الجوية تسلمت 4 قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم "حماة الوطن"، أو ما يعرف بيوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

وأفاد الرئيس الروسي بأنه "اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 بالمئة وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى نحو 10 بالمئة".

وأشار إلى أن "التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري".