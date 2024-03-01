وأضاف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الرئيس جو بايدن استمع إلى إحاطة أولية من إدارته، عن حادثة مقتل فلسطينيين وإصابتهم أثناء محاولاتهم استلام المواد الإغاثية، قبل اتصال البيت الأبيض مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المصدر أن البيت الأبيض طلب من نتنياهو فتح تحقيق بخصوص حادثة إطلاق النار بالقرب من دوار النابلسي شمال قطاع غزة، وإطلاعه على نتائجه.

كذلك أشار المصدر إلى أن واشنطن دعت نتنياهو لعدم التصعيد تجاه المدنيين في غزة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قد قال للصحافيين في وقت سابق، يوم الخميس: "إننا نسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات إضافية حول ما حدث بالضبط"، مقدما تعازيه لذوي الضحايا.

وتابع ميلر قائلا: "نحن على تواصل مع الحكومة الإسرائيلية منذ وقت مبكر من هذا الصباح وعلمنا أن التحقيق جار. وسنتابع هذا التحقيق من كثب ونضغط للحصول على أجوبة".

ودعا إسرائيل إلى فتح "أكبر عدد ممكن من نقاط العبور، وتمكين التوزيع الآمن لتلك المساعدات في جميع أنحاء غزة".

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الاندفاع للحصول على المساعدات يظهر أن الوضع "يائس بشكل لا يصدق" في غزة حيث تحذر الأمم المتحدة من خطر المجاعة.

ودعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن حذّر الرئيس جو بايدن في وقت سابق الخميس من أن الواقعة ستعقد المفاوضات.

ووفق السلطات الصحية في غزة فإن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية بينما كانوا ينتظرون للحصول على مساعدات يوم الخميس، لكن إسرائيل شككت في عدد القتلى وقالت إن كثيرين منهم لقوا حتفهم لأن شاحنات المساعدات دهستهم.

ووفق مسؤولين فلسطينيين في مجال الصحة فإن 112 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 280 آخرين في الحادث.

وذكرت الفرق الطبية أنها غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات، حيث نُقل عشرات الجرحى إلى مستشفى الشفاء، الذي يعمل بشكل جزئي فقط بعد الغارات الإسرائيلية عليه.