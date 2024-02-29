رقم لم يكن ينتظر منه أن يغير نتائج الانتخابات التمهيدية، لكنه سيربك حسابات بايدن بشكل كبير في الانتخابات العامة في نوفمبر القادم.

تمكن الرئيس الأميركي جو بايدن من الفوز في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان بنسبة فاقت الثمانين في المئة على منافسه دين فيليبس.

وجاء فوز بايدن في إطار التوقعات غير المفاجئة في ولاية معروفة بملايين العرب الأميركيين الناخبين المتحدرين من أصول شرق أوسطية والذين يتركز معظمهم في ضاحية ديبربورن بمدينة ديترويت.

فوز بايدن قابله تصويتُ عدد كبير من ناخبي الحزب الديمقراطي لخيار "غير ملتزم"، كحركة اعتراضية على سياسة البيت الأبيض تجاه غزة.

الأميركيون العرب في ميشيغن لا يرغبون بعودة بايدن إلى البيت الأبيض.

ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزبين في ميتشيغن .

دعم بايدن لإسرائيل في حربها على غزة تسبب في فقدانه شريحة من قاعدته الانتخابية.

القائمون على حملة التخلي عن بايدن يعلنون توسيع الحملة لولايات متأرجحة أخرى.

ويقول مدير برنامج القانون التشريعي في جامعة جورج واشنطن كايسي بورغات خلال حواره لأميركا اليوم على "سكاي نيوز عربية" إن السياسة التي اعتمدها جو بايدن فيما يتعلق بالحرب على غزة كان لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغن.