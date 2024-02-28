وأضاف كولونيل ماكغاري، "إن شرط الحصول على ضمانات لا يقتصر على إسرائيل فقط. والأمر ينطبق على كل دولة تغطيها آلية الأمن القومي الأخيرة"، معترفا صراحة: "إن مذكرة الأمن القومي التي صدرت ليست خاصة بإسرائيل".

وأضاف كولونيل ماكغاري، إن "المذكرة هي جزء متطلبات الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بمواد الدفاع المنقولة وخدمات الدفاع"، والتي "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلا من ذلك هيكلا شفافا ومتّسقا للحصول على الضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقا".

وتابع كولونيل ماكغاري، ان المذكرة تنطبق على معايير منذ فترة طويلة على إسرائيل وتنطبق أيضا على جميع الدول الأخرى التي نقدم لها الأسلحة بموجب القانون الأميركي. وقد أوضحت إسرائيل بالفعل للحكومة الأميركية أنها قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة".

من ناحية ثانية، وصف مسؤول حكومي في واشنطن، خارج البنتاغون، ما أورده موقع "اكسيوس" هو "مفبرك وغير صحيح".