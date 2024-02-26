وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة ’المركز‘ الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".

واعترفت القوات الأوكرانية، اليوم الإثنين، بانسحابها من البلدة الواقعة غربي أفدييفكا، في شرق البلاد.

فقد قال دميترو ليخوفي، المتحدث باسم إحدى مجموعات القوات الأوكرانية، للتلفزيون الوطني، إن آخر انتكاسة لجنود كييف كانت في قرية لاستوشكينو، حيث تراجعوا إلى القرى المجاورة في محاولة للحفاظ على خط المواجهة هناك.

السيطرة على سيفيرني وتونينكي

وتفيد تقارير من مقاطعة دونيتسك، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على سيفيرني وتقدمت باتجاه تونينكي، وسيطرت عليها لكن من دون الإعلان عن ذلك حتى الآن فيما تحتدم المعارك في ضواحي أورلوفكا، حيث القوات الأوكرانية التي انسحبت من أفدييفكا.

السيطرة على الجزء الجنوبي من رابوتينو

وفي مقاطعة زابوريجيا، أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو الواقعة جنوبي أوريخوف.

وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلونا يسيطرون على المشارف الجنوبية لقرية رابوتينو، وينفذون هجمات باتجاه المركز، ويدفعون العدو. وتستمر المعارك الضارية للسيطرة على القرية. وقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من رابوتينو".

وبحسب روغوف، أقامت القوات الأوكرانية مواقع قتالية في مقبرة تقع في الجزء الشمالي من رابوتينو.

تطهير مدينة أفدييفكا

وفي وقت سابق، أعلن المسؤول المحلي لدونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه تم تطهير مدينة أفدييفكا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم للأمام.

وقال بوشيلين للقناة الأولى: "بناء على المعلومات التي لدي، واستنادا إلى حقيقة أن الكثير من المواقع قد تم فحصها بالفعل ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن وحداتنا قد تحركت لمسافة أبعد، فنعم، تم تطهير أفدييفكا، لكن هذا لا يعني أنه تمت إزالة الألغام ولا يوجد أي خطر"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي.

ووفقا له، الآن هناك كل المتطلبات الأساسية لإعادة بناء المدينة، مضيفا أنه بعد إزالة الألغام وإزالة الأنقاض، سيقوم المختصون بوضع خطة رئيسية مناسبة.

يشار إلى أن أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام مدينة دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في إقليم دونباس من هناك.