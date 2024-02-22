وقالت وزارة الدفاع الروسية "على جبهة دونيتسك، حرّرت وحدات من ’المجموعة الجنوبية‘ قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة".

وتقع القرية، إلى الجنوب الغربي من مدينة مارينكا على محور دونيتسك.

وتساهم السيطرة عليها في سرعة توجه القوات الروسية إلى بلدتين استراتيجيتين هما كوستانتينفكا وأوغلدار إلى الجنوب من بوبيدا.

وكانت القوات الروسية سيطرت سابقا على مدينة مارينكا الاستراتيجية، الواقعة إلى الغرب من مدينة دونيتسك، ثم تقدمت إلى قرية بوبيدا، حيث سيطرت على الأحياء الشرقية والمزارع الواقعة إلى الشرق من البلدة، قبل أن تستولي عليها بالكامل.

وتأتي السيطرة على هذه القرية بعد أيام قليلة على سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية، الواقعة شمال مدينة دونيتسك.

وبالسيطرة على أفدييفكا ومارينكا، تنجح القوات الروسية في إبعاد القوات الأوكرانية عن مدينة دونيتسك، التي كانت تتعرض للقصف من قبل القوات الأوكرانية من هاتين المدينتين.