وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للإجراءات المنسقة لوحدات من مجموعة ’دنيبر‘، تم إلحاق أضرار نيران معقدة بوحدات من ألوية الهجوم الجوي الميكانيكي رقم 65 والهجوم الجوي رقم 82 ولواء الهجوم الجبلي رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وفيربوفوي ولوجوفوي في مقاطعة".

وأوضحت أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى 75 عسكريا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 سيارات ومدفع مدفعية ذاتية الدفع من طراز "سوزانا" السلوفاكية ومدفعين هاوتزر من طراز "دي – 30".

وكانت روسيا أعلنت اليوم أن قواتها سيطرت على بلدة كرينكي في مقاطعة خيرسون، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الروسي للأنباء.

ونشر القائم بأعمال حاكم المقاطعة الروسي، فلاديمير سالدو، مقطع فيديو لرفع جنود روس العلم الروسي في بلدة كرينكي التي تقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بعد استعادة السيطرة عليها من القوات الأوكرانية.

وكتب سالدو في قناته على منصة تلغرام: "إن اللواء 810 من مشاة البحرية التابعة للحرس، مع إخوانهم المظليين المقاتلين، ينقلون من كرينكي: لقد تم تحرير البلدة. جميع سكان مقاطعة خيرسون يشكرونكم أيها الأبطال، وامتناني الشخصي العميق"، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وأرفق منشوره بمقطع فيديو لجنديين وهم يرفعون العلم الروسي وراية لواء الحرس 810.

سقوط بلدة جديدة بأيدي القوات الروسية

وفي مقاطعة دونيتسك، أفادت تقارير بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة جديدة إلى الجنوب الغربي من مدينة مارينكا.

وأشارت التقارير إلى أن البلدة الجديدة التي سقطت بأيدي القوات الروسية هي بوبيدا، وتقع على الطريق الواصل بين مارينكا وأوغلدار.

وكانت القوات الروسية سيطرت سابقا على مدينة مارينكا الاستراتيجية، الواقعة إلى الغرب من مدينة دونيتسك، ثم تقدمت إلى بلدة بوبيدا، حيث سيطرت على الأحياء الشرقية والمزارع الواقعة إلى الشرق من البلدة.