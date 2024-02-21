فقد سيطرت القوات الروسية على بلدة كيرني في مقاطعة خيرسون، كما اقتربت من بلدة تيرني في مقاطعة دونيتسك، على نهر زريتس وباتت على بعد نحو كيلومتر واحد فقط عن البلدة.

ففي خيرسون، نشر القائم بأعمال حاكم المقاطعة الروسي، فلاديمير سالدو، مقطع فيديو لرفع جنود روس العلم الروسي في بلدة كرينكي التي تقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بعد استعادة السيطرة عليها من القوات الأوكرانية.

وكتب سالدو في قناته على منصة تلغرام: "إن اللواء 810 من مشاة البحرية التابعة للحرس، مع إخوانهم المظليين المقاتلين، ينقلون من كرينكي: لقد تم تحرير البلدة. جميع سكان مقاطعة خيرسون يشكرونكم أيها الأبطال، وامتناني الشخصي العميق"، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وأرفق منشوره بمقطع فيديو لجنديين وهم يرفعون العلم الروسي وراية لواء الحرس 810.

وكان وزير الدفاع سيرغي شويغو قال، أمس الثلاثاء، إن العمل على تطهير المنطقة في كرينكي قد اكتمل، وكان هناك 4 ألوية من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت مهمتها الوصول إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وفي مقاطعة دونيتسك، بإقليم دونباس، تواصل القوات الروسية تقدمها باتجاه نهر زربتس، حيث اقتربت مسافة كيلومتر واحد فقط من بلدة تيرني.

وفي الأثناء، سيطرت القوات الروسية على مناطق داخل بلدة بوبيديا، إلى الجنوب الغربي من مدينة مارينكا.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في دونيتسك، يوم السابع عشر من فبراير الحالي، ونجحت بهذا في إبعاد القوات الأوكرانية عن مدينة دونيتسك، ومنع قصفها من قوات كييف.