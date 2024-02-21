وأضافت القوات الجوية على تطبيق تلغرام أن بعض المسيرات الروسية التي لم يتم اعتراضها لم تصل إلى أهدافها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن المسيرات التي جرى تدميرها أُسقطت بشكل رئيسي في مناطق قريبة من خط المواجهة، وفقا لرويترز.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت صاروخا موجها أرض-جو من طراز كيه.إتش-59 في منطقة بولتافا.

وقالت إن روسيا أطلقت 5 صواريخ أخرى، لكن سلاح الجو الأوكراني لم يذكر ما إذا كانت الصواريخ التي لم تُدمر قد وصلت إلى أهدافها.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي.