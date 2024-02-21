ونقلت رويترز عن وكالة "تسنيم" للأنباء، الإيرانية شبه الرسمية، أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي اتهم إسرائيل، اليوم الأربعاء، بالمسؤولية عن هجوم على خطوط أنابيب غاز الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نشرت تقريرا، في وقت سابق، جاء فيه أن إسرائيل نفذت هجمات سرية على خطي أنابيب رئيسيين للغاز الطبيعي داخل إيران الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعطيل تدفق غاز الطهي والتدفئة إلى محافظات يسكنها الملايين.

ونقلت الصحيفة معلوماتها عن مسؤولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني.

وكانت تقارير لوسائل الإعلام الإيرانية أشارت إلى وقوع انفجارات ناجمة عن هجمات حوالي الساعة الواحدة من صباح الأربعاء الماضي بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى رعب السكان الذين فروا من منازلهم وتدفقوا إلى الشوارع.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، قال سكان إن الانفجارات أيقظتهم معتقدين أن قنبلة قد أسقطت، بينما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت الهجمات عدة نقاط على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري، لكن انقطاع الخدمة امتد إلى المنازل والمباني الحكومية والمصانع الكبرى في 5 محافظات على الأقل بأنحاء إيران.

وتحمل خطوط لأنابيب المستهدفة الغاز من الجنوب إلى المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان، ويمتد أحدها على طول الطريق إلى أستارا، وهي مدينة قريبة من الحدود الشمالية مع أذربيجان.