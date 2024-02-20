وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا: "نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي".

وستدلي 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن العواقب القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأضاف مادونسيلا "من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يترافق أيضا مع فصل عنصري.. بما لا يختلف عن الاستعمار الاستيطاني. يجب أن ينتهي الفصل العنصري الإسرائيلي".

وقال إن جنوب إفريقيا لديها "التزام خاص" بفضح الفصل العنصري أينما وجد وضمان "وضع حد له على الفور".

وهذه القضية منفصلة عن قضية رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.

وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات مدتها 3 ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".