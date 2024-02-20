وهي تطورات أثارت حالة من الرعب في صفوف التنظيم في إسطنبول، أو ما بقي منهم هناك، خوفا من تصاعد التضييق عليهم بل وتسليمهم للسلطات المصرية.

تدهور العلاقة بين تركيا والجماعة ليس حديثا، بل تم التمهيد له بقيود طالتهم خلال الفترة الماضية، تزامنت مع مساعي تطبيع العلاقات مع القاهرة، والتي كانت واضحة في مطالبها.. واستجابت لها أنقرة.

استجابة تكللت بالزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر .. فهل يتصاعد الضغط التركي على جماعة الإخوان؟ وأي مستقبل لها في تركيا؟ وما الخطوات المتوقعة القادمة؟

و يقول في هذا الصدد الباحث في العلاقات الدولية، مهند حافظ اوغلو لـ"سكاي نيوز عربية" إن الإخوان كان عليهم فهم أن الأمور بين مصر وتركيا تتجه نحو مزيد من التعاون وترسيخ العلاقات وطي صفحة الماضي.. ويضيف قائلا: