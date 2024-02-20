وقال زيلينسكي إن "الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا".

وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تعاني نقصا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جوي على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى.

وتشن القوات الروسية هجوما في شرق أوكرانيا وجنوبها، وسيطرت مؤخرا على مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك، محققة أول مكسب كبير لها منذ سيطرتها على باخموت في مايو 2023.

وأفاد الجيش الأوكراني الإثنين أنه يواجه "نيرانا كثيفة" من جانب القوات الروسية المهاجمة في منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد.

وذكر قائد المنطقة الجنرال أولكسندر تارنافسكي أنه "تم إيقاف هذه المحاولات الهجومية، وتم القضاء على (قوات) العدو على مشارف منطقة روبوتيني".

وكانت أوكرانيا قد استعادت روبوتيني من القوات الروسية في أغسطس، الأمر الذي وصفته كييف بالنجاح الكبير في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.