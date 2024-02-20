وأوضح المبعوث الأميركي السابق لإيران براين هوك في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" نقاط الاختلاف في تعامل كل من بايدن وترامب مع الملفات الهامة قائلا:

• أشعر بالفخر لسجلنا عندما كنا في السلطة خلال فترة رئاسة ترامب.

• في فترة ترامب الرئاسية لم نشهد أحداثا كالتي تجري الآن مثل هجوم حركة "حماس" الكبير على إسرائيل، أو الهجمات التي يقوم بها "حزب الله" اللبناني.

• في حكم ترامب، كانت إيران غارقة في أزمة سياسية واقتصادية، ساهمنا في صنعها ضمن استراتيجية "الضغط القصوى".

• تعاونت إدارة ترامب مع الجميع لمواجهة إيران.

• توصلنا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.

وردا على سؤال حول ما يمكن تغييره في سياسة ترامب إن انتخب رئيسا للولايات المتحدة، أوضح هوك:

- لو نجح ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، سنرى عودة لسياسة خارجية نرى فيها الولايات المتحدة "أفضل صديق وأسوأ عدو" لمن يتعاون معها أو يواجهها.

- سنشهد مزيدا من التواصل مع العرب وإسرائيل وكافة الأصدقاء لمواجهة التطرف وإيران.

- سيكون هناك تشجيع كبير للفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط.

- بايدن تجاهل الشرق الأوسط، الأمر الذي خلق فراغا ملأه تنظيم "داعش" وإيران.

- كانت أول زيارة خارجية لترامب إلى الشرق الأوسط، وفي المقابل نرى بايدن وهو في السنة الثالثة بمنصبه ولم يعيّن مبعوثا للمنطقة.

- لم يتوجه بايدن للشرق الأوسط بخطاب قوي بخلاف ترامب.

وعن رأيه حول قدرة ترامب لو كان رئيسا للولايات المتحدة على إيجاد حل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وتبني حل الدولتين، قال هوك:

• حين كان ترامب في السلطة عرضنا خطة ذات رؤية اقتصادية وسياسية للإسرائيليين والفلسطينيين.

• حظيت وقتها هذه الرؤية بدعم وقبول وتشجيع من شركائنا العرب.

• وضعنا خطة للسلام في المنطقة التي أهملها بايدن ولم يركز عليها.