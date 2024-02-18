وخسرت القوات الأوكرانية العديد من أفرادها خلال المعركة مع القوات الروسية التي استمرت أكثر من 4 شهور، والتي انتهت برفع القوات الروسية العلم الروسي على المقر الإداري للمدينة، وعلى مصنع الفحم، الذي أفادت تقارير بأن وحدات أوكرانية مازالت موجودة فيه.

وأظهرت لقطات مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لتقدم القوات المسلحة الروسية ودحر القوات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا إلى الشمال من مدينة دونيتسك، عاصمة مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس.

وأظهرت المقاطع رفع الجنود الروس العلم الروسي على المبنى الإداري لمدينة أفدييفكا، وعلى مصنع فحم الكوك والكيماويات.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أكد ليل السبت/الأحد، أن القوات الأوكرانية هربت بشكل فوضوي من أفدييفكا، قبل يوم واحد من قرار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بالانسحاب من المنطقة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن "تحرير أفدييفكا أتاح تأمين مدينة دونيتسك من الضربات الإرهابية للقوات الأوكرانية".

وقال كوناشينكوف في بيان، "صدر أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بمغادرة المدينة (أفدييفكا) بعد يوم واحد فقط من بدء الفرار الفوضوي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيًا من المسلحين ومنع الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيماويات"، لافتًا إلى أن تحرير أفدييفكا "أتاح نقل الخط الأمامي بعيدًا عن دونيتسك وبالتالي تأمينها بشكل كبير من الضربات الإرهابية لقوات كييف".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ "القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع" سيرغي شويغو، الذي أبلغه بالتطورات المتعلقة بالسيطرة على المدينة.