وقال الجيش الأوكراني على تطبيق تلغرام للتراسل "أحبطت قوات الدفاع هجوما روسيا في زابوريجيا أمس (السبت)".

ونقلت رويترز سيرسكي إنه دمر 18 مركبة مدرعة من بينها ثلاث دبابات وإن الروس "تراجعوا إلى مواقعهم السابقة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الروسي.

وتركزت الهجمات المضادة الأوكرانية على المنطقة الجنوبية في زابوريجيا في صيف 2023، إلا أن هذا لم يحقق نتائج ملموسة وتم تحرير عدد قليل فقط من المناطق السكنية.

وفي وقت سابق يوم السبت، صرح قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي،بأن القوات الأوكرانية انسحبت من أفدييفكا كي لا تتعرض لحصار كامل من قبل القوات الروسية بعد شهور من القتال العنيف، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لأكبر تقدم روسي منذ مايو أيار 2023 عندما استولت موسكو على مدينة باخموت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الانسحاب من أفدييفكا "قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

وأضاف "لتجنّب أن نكون محاصرين، قررنا الانسحاب على خطوط أخرى. هذا لا يعني أن الناس تراجعوا بضعة كيلومترات وأن روسيا استولت على شيء ما، هي لم تستولِ على شيء".

من جهته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بـ"الانتصار المهم" المتمثل في السيطرة على مدينة أفدييفكا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "استمع فلاديمير بوتين في الكرملين الى تقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو عن السيطرة على أفدييفكا. هنأ الرئيس جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم".