اتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، رواندا بإستهداف مطار غوما في شرق البلاد فجراً "بمسيرات"، في سياق معارك دائرة في المنطقة مع متمردي حركة "إم 23" المدعومة من كيغالي.
وبحسب وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجيش الكونغولي في شمال كيفو، اللفتنانت كولونيل غيوم ندجيكي، في مقطع فيديو بثه المكتب الاعلامي للحاكم، إن هذه المسيرات "استهدفت طائرات تابعة للقوات المسلحة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار المتحدث باسم الجيش، إلى أن هذه الطائرات "لم تُصَب" ولكن "الطائرات المدنية هي التي تضررت".
وأكد مصدر في الإدارة المحلية في كيفو أن "مطار غوما أصيب بقنبلة هذا الليل"، وفقا لفرانس برس.
وتحدث مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه عن "قنبلتين" أصابتا المطار، مشيرا إلى أنهما "لم تتسببا بأضرار".
ويشهد شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية منذ نهاية العام 2021 نزاعا بين حركة "إم 23" والجيش الكونغولي.