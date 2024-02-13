وقال غروسي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية على هامش قمة الحكومات في دبي إن الدبلوماسية هي الحلُّ في التعامل مع إيران بشأن ملفها النووي.

وطالب المسؤول الدولي السلطات الإيرانية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة فبما يخض برنامجها النووية.

وعرج المدير العام للطاقة الذرية في حديثه إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن هناك مخاطر من استمرار الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع في محطة زابوريجيا هش وغير مستقر .

ونوه المسؤول الدولي بأن الوكالة تسعى إلى منع أي حوادث نووية والتي لها تبعات كبيرة.