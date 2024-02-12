وتفرض بريطانيا بموجب هذه الإجراءات قيودا صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة، الذين قالت إنهم متورطون في "انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون يهددون الفلسطينيين، بالسلاح عادة، ويجبرونهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم".

وأضاف "هذا سلوك غير قانوني وغير مقبول. ولا بد أن تتخذ إسرائيل أيضا إجراءات أقوى وأن تضع حدا لعنف المستوطنين. نرى في كثير من الأحيان التزامات وتعهدات لكنها لا تنفذ".

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري على 4 رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.