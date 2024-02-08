كما أيدوا تعيين تاي أتسكي سيلاسي، مندوب إثيوبيا سابقا لدى الأمم المتحدة المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، وزيرا للخارجية.

وتولى المنصبين في السابق ديميكي ميكونين، الذي أقيل من منصب نائب رئيس حزب أبي أحمد (الازدهار) الحاكم أواخر شهر يناير الماضي.

ولم يعين بعد بديل لتيميسغن على رأس جهاز الاستخبارات الوطنية.

وشغل ديميكي منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2012، بعد وقت قصير من انتخابه نائب رئيس الائتلاف الذي حكم على مدى 3 عقود، إلى أن وصل أحمد إلى السلطة عام 2018.

وأصبح وزيرا للخارجية في نوفمبر 2020 مع بدء الحرب التي استمرت عامين ضد قوات تيغراي شمالي إثيوبيا.