فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" دخلت أجواء دونيتسك.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان: "قامت قوات الدفاع الجوي الروسية، بإسقاط مقاتلة من طراز ميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من أليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكدت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 104 طائرة من دون طيار أوكرانية، في مقاطعات زابوريجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك.

إنجازات على محاور دونيتسك

وعلى الصعيد ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية كبدت قوات كييف 290 عسكريا، ومركبتين قتاليتين على محور دونيتسك، مشيرة إلى أنها سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق بوغدانوفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في مقاطعة دونيتسك.

وصدت القوات الروسية 10 هجمات أوكرانية في مناطق كراسنوي ولينينسكوي وشومي وبوبيدا في دونيتسك، وسقط 290 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح.

معركة أفدييفكا

وفي مدينة أفدييفكا، بدأ الجيش الروسي التقدم من محورين في شمال المدينة وشرقها، كما تقدمت في غرب المدينة، على طول عدد من الشوارع ، فيما يتراجع الجيش الأوكراني، حيث لم يتبق سوى خط إمداد واحد للمدينة يقع تحت السيطرة المباشرة للمدفعية الروسية.

وأفادت تقارير بأن الجيش الروسي واصل التقدم عبر المنطقة الحضرية للمدينة ليصل إلى خط السكة الحديد ودفع الجيش الأوكراني بعيدا عن الجسر جنوب مصنع فحم الكوك، بينما يستمر القتال في مناطق الأكواخ الصيفية.

وفي جنوب المدينة، سيطرت القوات الروسية على التل 218 شمال شرقي أوبيتنا.