وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في المعارك بقطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه في المعارك الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 564، قتيلا، بين ضابط وجندي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، مقتل الرائد ديفيد شاكوري وهو نائب قائد الكتيبة 601 التابعة للواء 401 الهندسي، في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

من ناحية ثانية، أعلنت إسرائيل عن مقتل ما لا يقل عن 32 من المحتجزين لدى حماس منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن 31 من المحتجزين المتبقين في غزة لقوا حتفهم.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أبلغ هذه العائلات بأن ذويهم المحتجزين فارقوا الحياة.





