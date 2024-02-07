وكتب كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي إن "نتيجة هجوم للعدو، تضرر اثنان من خطوط التوتر العالي جراء شظايا صاروخية في العاصمة. بعض المستهلكين.. من دون كهرباء حاليا"، وفقا لفرانس برس.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف ومدن أخرى خلال ساعات الذروة صباح اليوم الأربعاء، حيث سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة خلال تصدي أنظمة الدفاع الجوي للهجوم، بحسب رويترز.

وأفاد شهود من رويترز بأن انفجارات مدوية سمعت في كييف قبيل الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش.

ودوت صفارات الإنذار في أوكرانيا بالكامل من الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش مع تحذير قوات الدفاع الجوي على تلغرام من خطر شن هجمات صاروخية روسية.

وقال أوليه سينهوبوف، حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، إن الصواريخ الروسية أصابت بنية تحتية غير سكنية في مدينة خاركيف، المركز الإداري للمنطقة.