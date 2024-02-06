كما أشار كيربي، للصحفيين، إلى أن "أميركا لا تزال تعمل على التوصل لهدنة إنسانية أطول في غزة وإطلاق سراح الرهائن".

هذا وذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن "ولي العهد السعودي عاود التأكيد على اهتمام المملكة الكبير بمواصلة التطبيع مع إسرائيل"، مضيفا "يُنتَظر من الجميع اتخاذ قرارات صعبة فيما يخص التطبيع".

وقبل أيام، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، داعيا إلى وقف التصعيد في غزة.

من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، أن التطبيع مع السعودية مفتاح لخروج المنطقة من الحرب نحو أفق جديد.

والجمعة الماضي، قال الصحفي والكاتب الأميركي توماس فريدمان، في مقال رأي جديد على صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الإدارة الأميركية تعدّ استراتيجية جديدة للتعامل مع الحرب المتعددة الجبهات في المنطقة، في إطار ما سمّاه "عقيدة بايدن"، التي يؤمل أن تكون على قدر جدية وتعقيد اللحظة الحرجة التي يعيشها العالم.

ووفق فريدمان، ترتكز الاستراتيجية على 3 مسارات رئيسية: