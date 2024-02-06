وقال يرليكايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":

جرت اليوم محاولة هجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمام البوابة C في محكمة تشاغليان.

تم تحييد المهاجمين "EY" و"PB"، وهما عضوان في حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري .

. في الهجوم، أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 شرطيين و3 مواطنين.

ماذا نعرف عن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري؟

حسب الورقة التعريفية، المنشورة على موقع وزارة الخارجية التركية، بشأن هذا الحزب:

DHKP-C هي منظمة إرهابية.

تم تصنيف حزب/جبهة التحرير الشعبي الثوري (DHKP/C) كمجموعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تشكل الحزب في الأصل في عام 1978 باسم Devrimci Sol، أو Dev Sol. لقد كان فصيلا منشقا عن حزب/جبهة تحرير الشعب التركي.

تمت إعادة تسميته باسم DHKP-C في عام 1994 بعد الاقتتال الداخلي بين الفصائل.

أيديولوجية الحزب ماركسية لينينية، ويهدف إلى الإطاحة بالدولة التركية من خلال العنف وإزالة الوجود الأميركي وحلف شمال الأطلسي في تركيا.

تكتيكات DHKP/C هي الهجمات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات الانتحارية والقنابل المفخخة.

أبرز هجمات DHKP/C