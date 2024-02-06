جاء ذلك بعد أن قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إن مدينة جوبكين تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع عبر تطبيق تيليغرام أن أيا من هذه الطائرات المسيرة لم تصل إلى هدفها.

وقال غلادكوف عبر تيليغرام إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم على جوبكين، لكنه أشار إلى تضرر 4 منازل بسبب حطام الطائرات المسيرة.

وتتعرض بيلغورود وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة تنفذها القوات الأوكرانية في إطار الحرب الدائرة منذ عامين والتي بدأت بغزو روسي شامل لأوكرانيا.

وتواجه أوكرانيا كل ليلة تقريبًا هجمات جوية تتضمن أحيانا عشرات الصواريخ والمسيرات تستهدف بصورة خاصة المدن.

وترد القوات الأوكرانية منذ عدة أشهر على الضربات الروسية بشن هجمات بالمسيّرات والصواريخ على روسيا موقعة قتلى بين المدنيين.

وفي 30 ديسمبر الماضي، تعرضت بيلغورود لهجوم أوكراني أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 100.

وجاء هذا الهجوم الذي يعدّ الأعنف على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب عام 2022، رداً على قصف روسي مكثف طال مدناً أوكرانية.