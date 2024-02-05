وشنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن في 28 يناير.

وأعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، أن الولايات المتحدة "ستواصل" ردها ضد المجموعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، لكنه لم يوضح ما إذا واشنطن تستبعد تنفيذ ضربات ضد إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده "لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون".

وأضاف: "لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون مليا قبل القيام بأي تصرف سيء".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف عشرات الأهداف في اليمن، السبت، ردا على هجمات متكررة يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق واليمن وسوريا ووصفها بأنها "مغامرة" و"غير قانونية"، معتبرا أنها نُفذت في إطار "سياسة الدعم الكامل" لإسرائيل.

ويقول الحوثيون إنهم يتصرفون "دعما" للفلسطينيين في غزة، حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حماس.

وأعلن الجيش الأميركي، الأحد، أنه شن ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن، كانت معدة لاستهداف السفن في البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث، الإثنين، أن طهران "لا تسعى إلى تصعيد التوتر والأزمات في المنطقة ولم تدعم قط التوترات والأزمات".