وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام إن "الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس".

وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر الأحد على بعد 11 كيلومترا من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترا.

وقالت الوزارة إنه تم نشر غواصين ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد، ولم تقدم أي معلومات عن حالة أفراد الطاقم.