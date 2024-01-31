وجاء في بيان للاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن العملية "عطّلت خادم الاتصالات الخاص بوزارة الدفاع الروسية"، معلنة مسؤوليتها عنها.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من صحّة هذه المعلومات، علما بأن موسكو لم تصدر إلى الآن أي رد فعل.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "الهجوم السيبراني قطع تبادل المعلومات بين وحدات وزارة الدفاع الروسية التي كانت تستخدم الخادم المشار إليه والموجود في موسكو".

وتوازيا، أفادت السلطات الروسية الثلاثاء بأن عطلا طال مواقع إلكترونية عدة في البلاد سببه "مشكلة فنية".

ولم تشر إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، وما من مؤشر يدل على وجود رابط بين ما أعلنته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية والعطل الذي أفادت به السلطات الروسية.

وأكدت وزارة التنمية الرقمية في بيان أن العطل "المتعلّق بالبنية التحتية لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC) قد تم إصلاحه مساء.

لكن الوزارة لفتت إلى "اضطرابات" للخدمة قد تستمر "لبعض الوقت".

وتم الإبلاغ عن أعطال في منطقة موسكو وأيضا في سان بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك وجمهورية تتارستان، وفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية.