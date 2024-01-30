ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "البنتاغون" أن ما لا يقل عن 34 من أفراد الخدمة الآخرين أصيبوا في الهجوم على البرج 22.

ووفق المصدر، فإن جميع الجنود القتلى من ولاية جورجيا، هم: الرقيب ويليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية كينيدي لادون ساندرز (24 عاما)، والجندية بريونا أليكسوندريا موفيت (23 سنة).

وقد تم تعيين الجنود، ومن بينهم امرأتان، في سرية المهندسين رقم 718، ومقرها في فورت مور بولاية جورجيا، وهو فريق من الجنود المدربين على الانتشار في غضون مهلة قصيرة لبناء الطرق وميادين الهبوط والسواتر الترابية الواقية للقوات الأميركية.

يقع البرج 22 المستهدف، في مكان استراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق.

ويقع البرج 22 على مسافة قريبة بدرجة كافية من القوات الأميركية في التنف بحيث يمكن أن يساعد في دعم تلك القوات فضلا عن استخدامه أيضا في مكافحة المسلحين المدعومين من إيران بالمنطقة ومساعدة القوات على مراقبة ما تبقى من أعضاء تنظيم داعش.