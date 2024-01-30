تفصيلا، نقل موقع "بوليتيكو" الإخباري عن مسؤولين أميركيين أن من بين الخيارات المطروحة أمام البنتاغون للرد على الهجوم الأخير ضد القوات الأميركية، استهداف أفراد إيرانيين في سوريا أو العراق، أو ضرب الأصول البحرية الإيرانية في الخليج.

ورجح المسؤولون أن يبدأ الرد الأميركي في اليومين المقبلين بمجرد أن يعطي الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر.

وحسب المصادر ذاتها، فأنه من المنتظر أن يأتي الرد على شكل موجات ضد مجموعة من الأهداف.

وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات داخل إيران وضد الميليشيات الموالية لطهران في سوريا والعراق، ردا على تعرض قواتها لهجوم بطائرة مسيرة على الحدود الأردنية السورية.

رد متعدد المستويات وعلى مراحل

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الرد على إيران قد يكون متعدد المستويات ويأتي على مراحل.

وأشار بلينكن إلى أن الرد قد يستمر لبعض الوقت.

لا حرب مع إيران

أما المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، فقد شدد على أن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع مسألة الدفاع عن جنودها ومنشآتها في المنطقة، لكنه أكد أن واشنطن لا تريد حربا مع طهران.

وقال كيربي "أستطيع القول إننا نقوم بمراجعة خياراتنا الآن بشأن الخطوة التالية الصحيحة، وكيف يجب أن تبدو الاستجابة. من الواضح أننا الآن في وضع مختلف حيث قُتل 3 أميركيين وأصيب أكثر من 30 آخرين".

وأضاف كيربي "إننا نفحص جدياً الخيارات التي يجب أن تكون عليها الاستجابة. ولن أستبق الأحداث فيما يتعلق بالرئيس جو بايدن، لكن يمكنني القول إنه يأخذ على محمل الجد التزامنا بالدفاع عن أنفسنا وقواتنا ومنشآتنا في المنطقة".

إيران تنأى بنفسها

في طهران، نأت إيران بنفسها عن الهجوم على منطقة البرج 22 في الأردن، وقالت إن الاتهامات بضلوعها في الحادث لا أساس لها من الصحة.

وأكدت بشكل قاطع أن من سمتهم بـ"أعضاء محور المقاومة" في المنطقة، لا يتلقون أوامر من طهران.

وقال رئيس الاستخبارات الإيرانية إسماعيل خطيب إن "المقاومة في المنطقة تتحرك ضد الوجود الأميركي العدواني بناء على قراراتها وسياستها إنها تتحرك بناء على ما تراه حقا".

ولا شك أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين هو الأخطر من نوعه منذ التصعيد الجاري ضد القوات الأميركية عقب أحداث السابع من أكتوبر، إذ يعتبر أول هجوم يسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الأميركية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي أن التحقيقات الأولى تشير إلى أن المسيرة التي ضربت "البرج 22" ربما تم الخلط بينها وبين طائرة أميركية بدون طيار كانت تحلق في الهواء في نفس الوقت.

وهو ما جعل الأجهزة الدفاعية لا تبذل أي جهد في محاولة إسقاط الطائرة المعادية.

الصين تحذّر من "دوامة انتقام"

في بكين، حذّرت الصين، اليوم الثلاثاء، من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة الرد على هجوم بمسيّرة أدّى إلى مقتل عسكريين أميركيين في قاعدة في الأردن واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين "نأمل بأن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس.. لتجنّب السقوط في دوامة انتقام وتجنّب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي".