وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت أو اعترضت ما مجموعه 21 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت21 طائرة أوكرانية مسيرة، من بينها 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و5 أخرى فوق مقاطعة بيلغورود و3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة في كل من مقاطعتي كالوغا وتولا.

وقال ميخائيل رازفوزغاييف حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الذي عينته موسكو، عبر تطبيق تلغرام، إنه لم تقع أضرار جراء الهجوم على سيفاستوبول أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم وميناء رئيسي على البحر الأسود.

وقال فلاديسلاف شابشا حاكم كالوغا على تطبيق تلغرام إن حطام الطائرات المسيرة سقط على سطح مبنى غير سكني على مشارف المدينة، المركز الإداري لمنطقة كالوغا، لكن لم تقع أضرار أو إصابات بالغة.

وتكثف كييف هجماتها الجوية في الأشهر القليلة الماضية فيما تقول إنها ضربات تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية في مسعى لتقويض جهود موسكو في الحرب.