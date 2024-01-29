وقال قائد الفرقة 98، التابعة للجيش الإسرائيلي، البريغادير دان غولدفوس: "نحارب من خلال خوض مناورة فوق الأرض وتحتها بشكل متزامن، القوات تواصل القتال في المنطقة وتفكيك الكتائب الحمساوية التابعة للواء خان يونس".

وأضاف غولدفوس: "خلال القتال في خان يونس، مجموعات القتال التابعة للفرقة 98 داهمت المئات من البنى التحتية الإرهابية ومواقع حماس. حيث اشتملت البنى التحتية على مقرات القيادة التابعة للحركة، ومجمعات تدريب تابعة لمنظمة حماس الإرهابية.. وموقع اتصالات، وغرفة عمليات تابعة للواء خان يونس، ومقر المخابرات العسكرية، ومصنع محوري لإنتاج القذائف الصاروخية ومكاتب تابعة للعديد من المسؤولين بما في ذلك مكتب يحيى السنوار"، وفق ما ذكر بيان الجيش.

وقال دان غولدفوس: "نحن نخوض مناورة متزامنة أي القتال فوق الأرض وتحتها تزامنًا، بشكل فريد ومهني، وبالتعاون مع القوات الخاصة، والكوماندوز ومجموعات القتال اللوائية.

وختم قوله: "مخربو حماس يلوذون بالفرار، ونحن نضربهم ونضرب بناهم التحتية فوق الأرض وتحتها".