وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع "البنتاغون" "دعوني أبدأ بالتعبير عن غضبي وأسفي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا".

وأضاف "لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأميركية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".