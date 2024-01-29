وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الرئيس بايدن "سيرّد" على هجوم الأحد "بالطريقة الملائمة"، مضيفًا "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعًا أوسع في الشرق الأوسط".

ويوم الأحد، أعلن أعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

وفي تصرحات سابقة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن إيران في بعض الحالات "تسهل بدأب" هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لجماعات مدعومة من طهران على قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا

وأضاف أن الرئيس الأميركي جو بايدن وجه وزارة الدفاع بالاستعداد لمزيد من هذه الهجمات والرد بالشكل المناسب.

وأشار كيربي إلى أن هناك زيادة في مثل هذه الهجمات على مدى الأسبوع الماضي، خصوصاً في الأيام القليلة الماضية، لكن الولايات المتحدة لن تسمح للتهديدات التي تواجه مصالحها في المنطقة "بالمضي من دون ردع".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن تلك الجماعات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية، التي تستمر أيضاً في دعم حركة حماس وحزب الله اللبناني.

وشهدت الهجمات على القوات الأميركية تصاعداً منذ اندلاع الصراع في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، حين هاجم مسلحون من حركة حماس» جنوب إسرائيل.