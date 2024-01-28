وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، الأحد: "دمرت (دايموند) باستخدام نظامها الصاروخي (سي فايبر) طائرة مسيّرة استهدفتها".

وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار في "دايموند" أو إصابات بين طاقمها.

وأضاف البيان البريطاني: "هذه الهجمات المقيتة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق، ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر".

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، تشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على السفن في الأحمر باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتعرضت ناقلة بريطانية لهجوم، الجمعة، تسبب في نشوب حريق على متنها.

وشنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات الانتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.