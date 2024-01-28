وأضافت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أن المعلومات الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أو مصابين في الهجمات.

وكثفت روسيا وأوكرانيا من الهجمات الجوية المتبادلة في الأشهر القليلة الماضية والتي استهدفت بنية تحتية عسكرية مهمة وكذلك بنية تحتية للطاقة والنقل.

وقالت القوات الجوية إن روسيا هاجمت منطقة بولتافا في وسط البلاد بصاروخين باليستيين من منظومة إسكندر، كما أطلقت 3 صواريخ أرض جو على منطقة دونيتسك في الشرق.

وقال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية فيليب برونين على تيليغرام إن صواريخ روسية ضربت موقعا اصطناعيا في مدينة كريمنشوك، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي فرق الطوارئ وهي تكافح الحريق.

وإلى الجنوب الشرقي في منطقة زابوريجيا، قال حاكم المنطقة يوريمالاشكو إن موقعا للبنية التحتية تعرض للقصف في هجوم بطائرة مسيرة.

وتنتشر فرق الطوارئ في الموقع، لكن مالاشكو لم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار أو الإصابات.

وقالت القوات الجوية إن الأنظمة الدفاعية دمرت 4 طائرات مسيرة من أصل 8 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.