وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان "رصد جيشنا صواريخ كروز عدة غير محددة أطلقت قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو الكورية الشمالية الساعة 8:00 الأحد بالتوقيت المحلي".

ولم تحدد الهيئة عدد الصواريخ التي أُطلقت، لكنها قالت إنها تعمل مع الولايات المتحدة لتحليل أحدث عملية إطلاق من قبل كوريا الشمالية، مشددة على أنها عززت عمليات المراقبة والتأهب.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي أن الجنوب هو "العدو الرئيسي" لبلاده، وقام بحلّ الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، وهدد بالحرب إذا وقع أي اعتداء على أراضي بلاده.

وفي مواجهة تصاعد التهديد النووي من كوريا الشمالية، عملت سول على تعزيز العلاقات مع واشنطن، وأجرت مناورات عسكرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة.

إلى ذلك نجح كيم في وضع قمر اصطناعي للتجسس في المدار أواخر العام الماضي، بعد تلقي ما قالت سول إنها مساعدة تكنولوجية روسية، مقابل تزويد موسكو بأسلحة في إطار حربها على أوكرانيا.

وتعهد كيم في اجتماع رئيسي للحزب الحاكم في أواخر ديسمبر الماضي، بتوسيع ترسانته النووية وإطلاق أقمار تجسس اصطناعية إضافية للتعامل مع ما وصفها "بالتحركات التهجمية" التي تقودها الولايات المتحدة.

وفي التاسع عشر من يناير، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونغيانغ أجرت اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء.

ووفق الوكالة فإن هذا الاختبار جاء ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الشهر الجاري.

وأفادت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته الوكالة بأن هذه التدريبات "هددت بشكل خطير أمن" كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، أجرت بيونغيانغ "اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء (هايل-5-23) قيد التطوير في بحر كوريا الشرقي".