وذكر تقرير لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن إطلاق النار وقع في منزل بالقرب من بلدة سارافان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأضاف أن الضحايا ليسوا إيرانيين.

ولم تورد أي وسيلة إعلامية رسمية نبأ إطلاق النار ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ونشرت منظمة (هال فاش)، وهي مجموعة مناصرة للشعب البلوشي، صورا على الإنترنت تظهر جثثا لضحايا على ما يبدو، وقالت إن 3 أشخاص آخرين أصيبوا.

وأضافت أنهم مواطنون باكستانيون وحددت هوية 4 منهم، وأضافت أن جميع الضحايا عمال في ورشة لتصليح السيارات.

وفي الأسبوع الماضي، شنت باكستان ضربات انتقامية على المنطقة ذاتها، زاعمة أنها استهدفت مخابئ للمسلحين، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص.

وجاءت الضربات في أعقاب الهجوم الإيراني، الثلاثاء، على الأراضي الباكستانية والذي أسفر عن مقتل طفلين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ويبدو أن الهجمات المتبادلة استهدفت جماعتين مسلحتين من البلوش لهما أهداف انفصالية مماثلة على جانبي الحدود الإيرانية-الباكستانية.

وتبادلت الدولتان الاتهامات بتوفير ملاذ من للجماعتين المسلحتين على أراضيهما.