وقالت "العال" إنها ستعلق مسار الرحلات إلى جوهانسبرغ في نهاية مارس، وعزت ذلك إلى الوضع الأمني الحالي والانخفاض الحاد في الطلب بعد اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأضافت الشركة الإسرائيلية، التي تسير ما يصل إلى رحلتين أسبوعيا بدون توقف إلى جوهانسبرغ، إنها ستغير الطائرات عريضة البدن التي تستخدمها في ذلك المسار للتوسع بالوجهات الحالية بينما تبحث عن مسارات جديدة.

ويأتي هذا قبل ساعات من بدء جلسة في محكمة العدل الدولية لإصدار قرار أولي في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن المحكمة ستصدر حكماً وتقبل طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية.