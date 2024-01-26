وقال الجانبان في بيانين منفصلين إن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين المدعومين من إيران، محمد عبد السلام، ترأس الوفد، واجتمع مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن منذ نوفمبر، بسبب ما يقولون إنها الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من لقاء وفد من كبار مسؤولي حماس مع مسؤولي الخارجية الروسية – وهي الزيارة الثانية للحركة الفلسطينية لموسكو منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.