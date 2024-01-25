وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في إفادة صحفية قبل انعقاد جلسة المحكمة يوم الجمعة، للإعلان عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل "نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذهالاتهامات الكاذبة والمضللة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وفي جلسات استماع على مدى يومين، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر بتعليق طارئ للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني.

ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها"مغالطة صارخة"، وقالت إن لها حقا في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مقاتلي حماس، وليس المدنيين الفلسطينيين.

وفي القرار الذي يصدر يوم الجمعة، لن تتناول المحكمة المسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادةجماعية أم لا.

وتكتفي المحكمة ببحث الإجراءات الطارئة المحتملة المراد بها نوع من الأمر التقييدي لمنع تفاقم النزاع حتى تنظر المحكمة في القضية بأكملها، وهو ما قد يستغرق سنوات عادة.

وإذا قررت محكمة العدل الدولية إصدار إجراءات طارئة، فهي غير ملزمة بأن تأمر بما طلبته جنوب أفريقيا بالضبط.

وقال متحدث باسم حكومة جنوب أفريقيا في تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) إن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور ستتوجه إلى لاهاي في انتظار قرار المحكمة يوم الجمعة المتعلق باحتمال فرض إجراءات طارئة على إسرائيل.

وقرارات المحكمة ملزمة قانونا وغير قابلة للاستئناف، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذها.