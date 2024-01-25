نقلت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، عن خدمات الإنقاذ قولها إنه تم انتشال الصندوقين الأسودين من طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في منطقة بيلغورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وتزعم روسيا أن أوكرانيا أسقطت الطائرة وتقول إنها كانت تقل أسرى أوكرانيين لمبادلتهم بأسرى روس، ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي بعد إسقاطها للطائرة.
وتحطمت، الأربعاء، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 24 يناير من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة".
وأضافت "كان على متن الطائرة 65 جنديا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين".
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.