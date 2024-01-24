وأعلن فولودين في المجلس "قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية فولودين قوله أمام النواب الروس "أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية (...) بصواريخ أميركية وألمانية".

وفي وقت سابق من الأربعاء، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن إيل-76 قرب الحدودالأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الطائرة كانت تقل لدى تحطمها 74 شخصا بينهم ستة من أفراد الطاقم وثلاثة حراس. ولم تتوفر معلومات بعد عن سبب تحطم الطائرة.

وقال أندريه كارتابولوف، وهو نائب في البرلمان الروسي وجنرال متقاعد، خلال جلسة برلمانية إن الطائرة سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ. ولم يذكر مصدر معلوماته.

والطائرة إليوشن إيل-76 هي طائرة نقل عسكرية مصممة لنقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية والأسلحة جوا. ويبلغ عدد أفراد طاقمها عادة خمسة أشخاص ويمكن أن تقل ما يصل إلى 90 راكبا.

وتعرضت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة من أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية بما شمل هجوما صاروخيا في ديسمبر أدى لمقتل 25.