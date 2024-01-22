وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 3 أشهر أخرى من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة".

وتابعت: "هذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة".

ويمكن للإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 90 يوما من دون تأشيرة.

وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 26 يناير إلى 26 أبريل، سيتم إعفاؤهم وفقا للإجراء الجديد من شرط الحصول على تصريح إقامة للبقاء في البلاد.

ويأتي القرار الألماني على خلفية هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.