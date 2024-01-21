وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة الغرب، تم تحرير قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي للأخبار.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية وبمساعدة الضربات الجوية والمدفعية الروسية، صدت 7 هجمات شنتها وحدات من الألوية الآلية "25" و "32" و "60" للقوات الأوكرانية واللواء الأول من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق سينكوفكا في دونيتسك، وكولوميشيخا في لوغانسك.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 310 من الأفراد العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات، ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي- 20"، ومركبة قتالية بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد.

تقدم في أفدييفكا والسيطرة على فيسيلوي

وفي الساعات الثماني والأربعين الماضية، حقق الجيش الروسي تقدما مهما على جبهة أفدييفكا، شمالي مدينة دونيتسك، حيث سيطر على سلسلة من الخنادق المتاخمة لمنطقة الأكواخ الصيفية والسكة الحديدية التي تصل إلى مشارف منطقة "تسارسكا أوخوتا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، الخميس الماضي، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيسيلوي، شمالي مقاطعة دونيتسك واقتربت أكثر من مدينة سيفرسك الواقعة في المثلث الحدودي بين لوغانسك ودونيتسك وخاركيف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة الإجراءات النشطة الناجحة لوحدات قوات مجموعة ’الجنوب‘، تم تحرير بلدة فيسيلوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

مقتل 13 شخصا بقصف أوكراني استهدف سوقا

من ناحية ثانية، أعلن المسؤول المحلي في دونيتسك، دينيس بوشيلين، عن مقتل 13 شخصا وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني استهدف سوقا في مدينة دونيتسك.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف على الأقل من عيار 155 مم على حي تيكستيلشيك بالمدينة حيث يقع عدد كبير من الأسواق والمتاجر.