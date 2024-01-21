وأضافت الوكالة أن الطائرة، وهي من طراز "داسو فالكون 10" فرنسية الصنع، مسجلة في روسيا وكان على متنها 6 أشخاص من بينهم طاقم من 4 أفراد وراكبان، وفقا للبيانات الأولية.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان الأحد إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.

وأضاف المتحدث في بيان أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

وقالت الشرطة الأفغانية في شمال أفغانستان إنها تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في إقليم بدخشان.

وقال البيان الروسي إن الطائرة مصنعة في عام 1978 وتعود ملكيتها لمجموعة أتلتيك غروب وفرد لم تكشف عن هويته.

وأضاف أن وكالة روزافياتسيا تتواصل مع سلطات الطيران في أفغانستان وطاجيكستان.